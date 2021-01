Malika Ayane a Sanremo 2021: «”Ti piaci così” è un attimo in cui ti accorgi che tutto può succedere»

29 Gennaio 2021 | 11:32 di Cecilia Esposito

Pronti, ai posti: via! È partito il conto alla rovescia all'inizio del Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Sarà un'edizione speciale, con ben 26 ospiti in gara che si sfideranno a colpi di canzoni. Quest'anno è prevista una ventata d'aria fresca con molti debutti sul palco dell'Ariston e molti nomi giovani, ma non potevano mancare i big della musica italiana. Tra questi c'è Malika Ayane che parteciperà col suo brano "Ti piaci così".

«L’idea di tornare sul luogo del delitto» ci racconta durante lo shooting della nostra copertina dedicata al festival «Mi è venuta la scorsa estate mentre mi trovavo su una spiaggia bellissima. Mi sono resa conto che qualcosa era cambiato nel nostro presente e che quindi la musica ancora di più aveva un valore, ho sentito una sorta di senso di responsabilità». Il brano che porterà in gara «parla di sensazioni, è la descrizione di un preciso attimo in cui ci si accorge che tutto può succedere, purché parta da una consapevolezza di sé. È la stessa sensazione che ti porta a ballare da solo scalzo in mezzo a una stanza, perché sei vivo».



Malika Ayane, non solo Sanremo

Prima di intraprendere la sua carriera solista nel mondo del pop, Malika Ayane ha cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro della Scala di Milano. Solo nel 2007 firma il suo primo contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album omonimo, da cui è estratto il singolo "Feeling Better".

Nel 2009 fa il suo debutto al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove Proposte" col brano "Come Foglie", scritto dal frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e cantato con Gino Paoli nella serata dei duetti. L'anno seguente torna sul palco dell'Ariston nella sezione "Artisti", presentando il brano "Ricomincio da qui" e vince il Premio della critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Poco dopo pubblica il suo secondo album "Grovigli", che contiene una cover de "La prima cosa bella" e un duetto con Paolo Conte in "Little Brown Bear", mentre Cesare Cremonini è autore e interprete di "Believe in love".

Nel 2013 è di nuovo al Festival di Sanremo con due brani scritti ancora da Giuliano Sangiorgi, "E se poi" e "Niente", e torna sullo stesso palco due anni dopo per la 65° edizione del festival con l'inedito "Adesso e qui (nostalgico presente)", e poco dopo pubblica il suo quarto album in studio "Naïf".

Tra il 2016 e il 2017 Malika Ayane si lancia in una nuova avventura: il musical, vestendo i panni di Evita Perón nel musical teatrale di Massimo Romeo Piparo "Evita". Nel 2019, invece, tocca alla televisione: è uno dei giudici di X Factor Italia insieme a Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica. Il suo ultimo album è "Domino", pubblicato per Sugar Music nel 2018.