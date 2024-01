Maninni a Sanremo 2024

Dopo la partecipazione a "Sanremo Giovani" nel 2022, il cantautore debutterà sul palco dell'Ariston col brano "Spettacolare" Maninni Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora più attesa dell'anno. La kermesse si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà una rosa di ben 30 artisti e artiste sfidarsi con i loro brani inediti. Tra i partecipanti non solo i big della nostra musica, ma anche inaspettati ritorni e nuove proposte, come Maninni, che debutta tra i cantanti in gara sul palco dell'Ariston con l'inedito "Spettacolare".

Chi è Maninni

Nato a Bari nel 1997, Alessio Mininni fa la sua prima apparizione di fronte al grande pubblico nel 2017, quando partecipa al talent Amici di Maria De Filippi, eliminato a un passo dall'ingresso nella scuola per non aver superato l'esame di sbarramento.

Continua a fare musica, pubblicando alcuni singoli, tra cui l'ultimo "Monolocale", preceduto da "Vaniglia", "Parlami di te" e "Vestito rosso". Nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani, arrivando tra i finalisti col brano "Mille porte". Tra le sue principali influenze musicali di Maninni possiamo ritrovare Vasco Rossi, Ligabue e Cesare Cremonini, ma anche sonorità oltre confini come Oasis, Radiohead e U2.

lo scorso dicembre l'annuncio della sua partecipazione tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, con l'inedito "Spettacolare".