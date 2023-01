Mara Sattei a Sanremo 2023

La popstar de "La dolce vita", debutta sul palco dell'Ariston con l'inedito "Duemilaminuti" Mara Sattei Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo! La manifestazione canora più seguita in tutta Italia (e non solo), che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, torna con ben 28 artisti e artiste in gara, tra Big della musica italiana e fresche voci della nuova scuola, tutti accomunati dalla voglia di conquistare il palco dell'Ariston con la loro esibizione. Molti i debutti sanremesi che spiccano nella rosa dei nomi in gara, come quello di Mara Sattei, artista già nota al grande pubblico che gareggerà per la prima volta al Festival con l'inedito "Duemilaminuti".

Chi è Mara Sattei

Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, inizia a muovere i primi passi nella musica nel 2009, ma è nel 2013 con la sua partecipazione al serale del talent Amici di Maria De Filippi che inizia la sua scalata verso il successo. Dopo qualche anno di inattività, torna sulla scena nel 2019 col nuovo nome Mara Sattei e inizia a pubblicare alcuni singoli, "Nuova registrazione 326", "Nuova registrazione 402" e "Nuova registrazione 527", tutte prodotte dal fratello Tha Supreme.

Tra il 2020 e il 2021 collabora con nomi noti della scena musicale alla realizzazioni alcuni singoli di successo, come Carl Brave per "Spigoli", e Gazzelle col brano "Tuttecose", pubblicando anche il suo primo singolo ufficiale da solita "Scusa", sempre prodotto dal fratello enfant prodige. Nel 2022 arriva anche il suo album di debutto "Universo", in cui spicca la collaborazione con Giorgia per il singolo "Parentesi", che accompagna il primo tour dell'artista. Non solo, poco dopo diventa una delle star dell'estate italiana con la hit "La dolce vita" insieme a Fedez e Tananai. Chiude l'anno col singolo "Vuoto dentro" di Sick Luke, in cui duetta con Bresh, e annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Duemilaminuti".