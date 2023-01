Marco Mengoni a Sanremo 2023

Dopo la sua vittoria nel 2013, l'artista torna sul palco dell'Ariston col brano "Due vite" Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di 28 artisti e artiste in gara davvero interessante. Oltre ai Big della musica italiana e le giovani proposte di quest'anno, sul palco dell'Ariston ritroviamo anche piacevoli ritorni, come quello di Marco Mengoni, che dopo la vittoria sanremese del 2013 torna in gara con l'inedito "Due vite".

Chi è Marco Mengoni

Tra gli artisti più amati della musica italiana, Marco Mengoni non ha di certo bisogno di presentazioni, ma è sempre interessante ripercorrere le tappe del successo di un talento come il suo. Appassionato di canto fin da adolescente, muove i primi passi della sua carriera nel 2009 quando Morgan lo sceglie nella terza edizione del talent X Factor, che vince portandosi a casa un contratto con la Sony. Nello stesso anno pubblica il suo primo ep "Dove si vola", che gli frutta il primo disco di platino. L'anno seguente partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo col brano "Credimi", col quale si classifica al terzo posto. Sempre nel 2010 vince nella categoria Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards, divenendo inoltre il primo artista italiano nella storia di MTV ad aver ottenuto una vittoria anche nella categoria Best European Act.

Nel 2011 arriva il primo album in studio, "Solo 2.0", che in pochi messi viene certificato Disco d'Oro, ma è il 2013 che segna un altro traguardo importante della sua carriera: vince il Festival di Sanremo col brano "L'essenziale" che presenta anche all'Eurovision Song Contest. Nello stesso anno l'artista pubblica il secondo album "Pronto a correre", registrato tra Milano e Los Angeles che vede la partecipazione compositiva di artisti quali Ivano Fossati, Cesare Cremonini e Gianna Nannini. Il disco ottiene inoltre una nomination al World Music Award 2013 come World's Best Album.

Il salto oltre confine: nel 2014 Mengoni annuncia di voler portare "Pronto a correre" all'estero e per l'occasione esce per il mercato spagnolo "Incomparable", riadattamento in lingua spagnola di "L'essenziale". Poco dopo parte anche un tour internazionale con tappe in Spagna, Giappone e in America.

Il 21 novembre 2014 Mengoni pubblica il singolo "Guerriero", che anticipa la pubblicazione del terzo album in studio "Parole in circolo" (del gennaio 2015) e da cui sono estratti i singoli "Esseri umani" e "Io ti aspetto", tra i successi più amati dell'artista. Dopo meno di un anno, esce il quarto disco "Le cose che non ho" e poco dopo, a febbraio 2016, pubblica esclusivamente in Spagna l'album “Liberando palabras”, edizione in lingua spagnola di "Parole in circolo". Mengoni non si ferma e nel 2018 pubblica "Atlantico", anticipato dai singoli "Voglio" e "Buona vita". Poco dopo esce il nuovo brano "Hola (I Say)", in collaborazione con Tom Walker, seguito dal quarto singolo "Muhammad Ali".

Nel 2021 Mengoni torna col il sesto disco "Materia (Terra)", anticipato dai singoli "Ma stasera" e "Cambia un uomo". Il disco rappresenta il primo capitolo di una trilogia di album ideata dall'artista. Successivamente pubblica i singoli "Mi fiderò", realizzato in collaborazione con Madame, e "No Stress", incluso nella riedizione digitale di "Materia (Terra)" uscito nel giugno 2022. Poco dopo Mengoni annuncia il secondo capitolo della trilogia, "Materia (Pelle)", uscito il 7 ottobre e seguito dal singolo "Tutti i miei ricordi". Chiude l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Due vite".