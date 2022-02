Era nell'aria, adesso è ufficiale. L'artista sarà sul palco del Teatro Ariston Marco Mengoni Credit: © Andrea Bianchera Alessandro Alicandri







È da parecchie settimane che se ne parla e oggi nella conferenza stampa del 5 febbraio, è arrivata la conferma ufficiale. Sanremo 2022 avrà come super ospite Marco Mengoni. La sua presenza, molto attesa, segue la sua partecipazione nel 2010 e nel 2013 come concorrente e l'ultima nel 2019 come super ospite al fianco di Claudio Baglioni.