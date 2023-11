L'annuncio è stato fatto dall'amico Fiorello nella prima puntata in diretta di "Viva Rai2": Amadeus ha detto ufficialmente che Marco Mengoni sarà presente alla prima serata di Sanremo 2024, non soltanto come ospite d'onore (per fare il "passaggio di testimone" in qualità di campione in carica) ma anche come co-conduttore.

Il 74° Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024.