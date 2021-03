Matilda De Angelis: chi è la coconduttrice di Sanremo 2021

Da "The Undoing" al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant al Festival di Sanremo: un anno d’oro per la giovane attrice Matilda De Angelis Credit: © Getty Valentina Barzaghi







Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno davvero memorabile per la venticinquenne Matilda De Angelis, l’attrice che Amadeus ha voluto al suo fianco come co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo, al via dal 2 al 6 marzo. Bolognese di nascita, quest’anno l’abbiamo vista al fianco di due colossi di Hollywood come Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie HBO “The Undoing” - trasmessa in Italia da Sky - dove interpreta la donna che dà origine alla tragedia che investe una benestante coppia newyorchese.

Gli inizi

Matilda De Angelis, che non è nuova alla musica essendo stata la cantante dei Rumba de Bodas, ha iniziato la sua rapida e impeccabile ascesa come attrice nel 2016 grazie a Matteo Rovere e al suo film “Veloce come il vento”, che la vedeva protagonista nel ruolo di una ostinata e grintosa pilota al fianco di Stefano Accorsi. In tv, nel frattempo si faceva notare con la serie Rai Fiction “Tutto può succedere”. Con lei nel cast: Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Maya Sansa, Camilla Filippi.

Il cinema

Durante gli anni successivi Matilda De Angelis è passata da un set cinematografico all’altro: “Una famiglia” di Sebastiano Riso (2017), "Il premio" di Alessandro Gassman (2018), "Youtopia" di Bernardo Carboni (2018) e "Una vita spericolata" di Marco Ponti (2018) sono i film che ha interpretato. Recentemente l’abbiamo applaudita in “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Sydney Sibilia per Netflix, al fianco di Elio Germano.

La televisione

In tv, dove a breve è attesa su Rai1 nel colossal internazionale su Leonardo, ha vestito i panni di Mariele Ventre nella miniserie “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” (2019). Le riviste di tutto il mondo si sono interessate a lei, a partire dal Sunday Times che le ha dedicato un ritratto per l’uscita di “The Undoing”.

I social network

Matilda De Angelis si propone come un talento naturale e una persona vera. Sul suo seguitissimo profilo Instagram alterna foto di posato a immagini che i fan apprezzano per il loro tono diretto, in cui affronta tematiche condivisibili. «Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste» inizia a scrivere in un post in cui mostra senza trucco e senza filtri i suoi problemi di pelle che, di fianco alle tante copertine che l’hanno vista protagonista in questi mesi, la rendono subito meno diva e più ragazza.

E proprio sul suo account, a proposito del Festival di Sanremo scrive «Mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa via aspetta» sotto al video di uno spettacolo di danza in piazza in cui una ragazza del pubblico, invitata a partecipare, si esibisce in un'inaspettata spaccata sulle note di Michael Jackson. Le premesse sono ottime: non rimane che aspettare la prima serata per vedere cosa Matilda De Angelis ha in serbo per il pubblico del festival.