Matteo Romano a Sanremo 2022

Da Sanremo Giovani all'Ariston, è uno dei tre giovani che si sono aggiudicati un posto al Festival Matteo Romano







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben venticinque artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non potevano mancare i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma molti sono anche i giovani talenti che si uniranno alla manifestazione canora. Tra questi troviamo Matteo Romano, uno dei tre "vincitori" di Sanremo Giovani che gareggeranno con i Big sul palco sanremese. L'inedito che Matteo Romano porterà in gara si chiama "Virale".

Chi è Matteo Romano

Giovanissimo cantautore di Cuneo, Matteo Romano, diciottenne, ha realizzato il sogno che molti suoi coetanei vorrebbero vivere a occhi aperti. Quasi per gioco ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fino a quando, durante il lockdown del 2020, ha realizzato il suo brano "Concedimi". Poco dopo la sua canzone ha iniziato a spopolare su TikTok, ricevendo un inaspettato e immediato gradimento, fino ad arrivare a oltre 2 milioni di visualizzazioni. Da quel momento il giovanissimo cantautore si è trovato al centro dell’attenzione, scalando i vertici degli streaming sulle principali piattaforme digitali. Un successo che ha portato la sua "Concedimi" tra i primi quindici brani della classifica Top 50 Italia e al primo posto della Viral Italia di Spotify.

Qualche mese dopo, nel 2021, Matteo Romano è tornato con un nuovo singolo, "Casa di specchi", accompagnato da un videoclip. Lo scorso Novembre ha preso parte a Sanremo Giovani con l'inedito "Testa o croce", al termine del quale è stato selezionato tra i tre concorrenti, con Tananai e Yuman, che saliranno sul palco dell'Ariston insieme ai Big del Festival di Sanremo.

