Max Factor per Sorrisi: il trucco dietro le quinte del Festival

Sanremo è musica ma non solo. Sanremo è colore e creatività, sul palco e nel dietro le quinte dove gli artisti e i conduttori si preparano al meglio per l'evento più atteso dell'anno anche grazie agli stylist (il loro compito è consigliare gli abiti giusti da indossare) e make-up artist (che puntano tutta l'attenzione sul viso e a come apparirà davanti alle telecamere).

Il commento in diretta dal Festival

Uno dei più famosi in Italia, Rajan Tolomei, National Make-up Artist di Max Factor, sarà con noi di Sorrisi nel backstage del Festival per commentare – serata dopo serata – tutte le scelte estetiche fatte dagli artisti sul palcoscenico dell'Ariston. Quattro dirette video – potrete vederle sulla pagina Facebook di Sorrisi www.facebook.com/tvsorrisi – in cui finiranno sotto i riflettori trucco e acconciature, che, come le diverse edizioni del Festival, sono spesso destinati a passare alla storia. Quanti di voi, per esempio, ricordano ancora oggi quelli scelti da Anna Oxa e Loredana Berté?

I consigli per replicare il trucco degli artisti

Con Rajan Tolomei vi daremo tanti consigli su come replicare i make-up visti durante le serate di Sanremo. Azzardiamo una previsione: nelle precedenti edizioni i più belli hanno concentrato l'attenzione tutta sugli occhi. Qualche esempio? Achille Lauro con il trucco che ricordava David Bowie e i Maneskin che non mancano di sfoggiare occhi bistrati e unghie colorate a ogni loro esibizione.

Riflettori puntati sullo sguardo

D'altra parte lo sguardo non è solo protagonista a Sanremo. A dirlo sono le tendenze del momento che vogliono occhi vivacizzati da colori nude e discreti abbinati a tonalità invece più intense ed eccentriche. Come realizzare questo trucco occhi consigliato a tutti? L'importante è scegliere gli ombretti giusti che sono tutti nella nuova Peacock Nudes Palette di Max Factor: otto tonalità con tre finiture diverse (opaca, perlata o glitterata) che permettono di realizzare tantissimi trucchi professionali oppure di cambiare il make-up in ogni momento della giornata. Le polveri, dalla formula setosa, sono infatti facilissime da applicare sulle palpebre e da sfumare, anche utilizzando semplicemente le dita! Questi sono i colori che trovate nella nuova palette: dal bianco, all'oro e alle tonalità della sabbia e il bronzo, fino a un energico blu pavone. Sono tutti colori neutri e vivaci che si adattano perfettamente alle quattro stagioni dell’armocromia, una vera e propria tendenza che sta cambiando le regole del trucco.

Mai senza una passata di mascara

Per completare il trucco occhi, potete poi applicare anche il mascara. Il prodotto consigliato si chiama Mascara Divine Lashes di Max Factor. Ha una formula leggera e cremosa che dona immediatamente volume alle ciglia lasciandole morbide e senza grumi. Per applicarlo al meglio, Rajan Tolomei, consiglia di fare «passaggi veloci e precisi a partire dalla base delle ciglia per aumentare il volume, senza dimenticare quelle più esterne».