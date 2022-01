Michele Bravi a Sanremo 2022

Ospite della scorsa edizione, quest'anno sarà in gara all'Ariston Michele Bravi Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Si avvicina sempre più il momento della gara del Festival di Sanremo 2022. Un'edizione speciale, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, e che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani debutti e nomi già noti al grande pubblico. Come Michele Bravi, l'artista che già tre volte ha calcato il palco dell'Ariston, anche come ospite, che questa volta sarà in gara col brano "Inverno dei fiori".

Chi è Michele Bravi

Michele Bravi, classe 1994, è diventato noto al grande pubblico dopo la sua vittoria della settima edizione di X Factor. Durante il programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, "La vita e la felicità", l'inedito con cui vincerà il talent show. Il 6 dicembre 2013 pubblica l'omonimo EP di debutto che contiene alcune delle cover realizzate durante il programma televisivo e il celebre inedito. L'anno successivo esce il suo primo album "A passi piccoli", che contiene undici inediti scritti per lui da autori come Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro e Federico Zampaglione.

Dopo due anni esce il suo secondo ep "I hate music", scritto interamente in inglese, mentre nel 2017 debutta sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Big col brano "Il diario degli errori", classificandosi quarto. Poco dopo arriva il suo secondo album "Anime di carta" e conclude l'anno in bellezza prendendo parte alla colonna sonora del film Disney "Coco" col brano "Ricordami (Solo)".

Nel 2018 torna ben due volte sul palco dell'Ariston di Sanremo, la prima volta a febbraio come ospite duettante con Annalisa, e la seconda, a marzo, come ospite nel programma "Sanremo Young". In primavera esce col singolo "Nero Bali", hit estiva che canta con Elodie e Gué Pequeno.

Dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene torna in televisione nel maggio 2020, partecipando al programma "Amici Speciali di Maria De Filippi" e pubblica poco dopo il singolo "La vita breve dei coriandoli". Nel gennaio 2021 è la volta di "Mantieni il bacio" che precede l'uscita del suo terzo album "La geografia del buio". Segue la sua partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo come ospite durante la serata dei duetti al fianco di Arisa, con la quale interpreta "Quando" di Pino Daniele.

Il testo di "Inverno dei fiori"