Michele Bravi: «Vi stupirò con i miei look»

Da anni, prima di ogni esibizione, recito insieme al mio gruppo la “Poesia degli artisti” che mi ha fatto conoscere Stefano Bollani Michele Bravi Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Al suo secondo Festival, Michele Bravi porta un brano nato di getto, in un pomeriggio, subito dopo il tour estivo: «una canzone d’amore intima, emotiva ma non triste, che racconta la speranza».

E mentre sta preparando il nuovo album («Ma non so quando uscirà»), Michele ci svela che a Sanremo cambierà immagine: «La prima volta avevo un look pulito, ci tenevo a essere formale. Quest’anno invece ho aggiunto un aspetto spettacolare. Per la prima volta collaboro con uno stilista che ha vestito star come Lady Gaga e Beyoncè. Ammiro il mondo della moda, saranno opere d’arte ispirate a quello che racconterò». Michele, poi, ha due sogni: «Incontrare Massimo Ranieri, il mio mito, e arrivare alto in classifica per andare ospite la domenica da Mara Venier!».