Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020

20 Gennaio 2020 | 14:36 di Redazione Sorrisi

Dopo la rinuncia di Salmo a Sanremo 2020, anche Monica Bellucci fa sapere che non ci sarà al Festival dopo che la sua presenza era stata confermata alla conferenza stampa di presentazione.

• Le presentatrici (assieme ad Amadeus) del Festival



Tramite il suo ufficio stampa ha rilasciato questa dichiarazione: «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro".