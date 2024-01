Mr. Rain a Sanremo 2024

Dopo la partecipazione dello scorso anno, l'artista torna in gara con "Due altalene" Mr. Rain Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La competizione canora più attesa dell'anno si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà sfidarsi una rosa di ben 30 artisti e artiste. Tra i Big in gara troviamo anche alcuni ritorni, come quello di Mr. Rain, il rapper e produttore che solo lo scorso anno aveva debuttato al festival, arrivando sul podio. Per questa edizione torna in gara con l'inedito "Due altalene".

Chi è Mr. Rain

Mr. Rain, pseudonimo del rapper Mattia Balardi, debutta nel mondo discografico nel 2011 con la pubblicazione del mixtape "Time 2 Eat". Due anni dopo partecipa alle selezioni della settima edizione di "X Factor", insieme al rapper Osso, ma abbandona la trasmissione nonostante avesse superato lo sbarramento. Nel 2015, dopo un lungo tour, arriva il primo album in studio "Memories", seguito, l'anno successivo, dal singolo "Supereroe".

Tra il 2017 e il 2018 pubblica una serie di singoli che consolidano la sua notorietà nel mondo discografico e tra il grande pubblico. Tra questi ricordiamo "I grandi non piangono mai", "Rainbow Soda", "Superstite" e "Ipernova", primo estratto del secondo album "Butterfly Effect" (2018). Il disco viene ripubblicato con quattro bonus track con nuovo titolo "Butterfly Effect 2.0".

Con il 2021 arriva il terzo album in studio "Petrichor", anticipato dai singoli "Fiori di Chernobyl", "9.3" e "Non c'è più musica", mentre nel 2022 pubblica "Crisalidi" e "Sincero", quest'ultimo insieme ad Alfa. Nello stesso anno calca il palco dell'Ariston al fianco di Highsnob e Hu per cantare con loro "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, nel corso della serata delle cover. L'anno seguente si presenta, per la prima volta in gara, al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Supereroi", con cui si aggiudica il terzo posto. A rendere particolare la sua esibizione c'è la partecipazione di otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia che hanno intonato, col rapper, il ritornello del brano.

Nello stesso anno Mr. Rain pubblica i singoli "La fine del mondo" con Sangiovanni, certificato disco di platino, "Per sempre ci sarò" e "Un milione di notti", con l'emergente Clara, che ha vinto Sanremo Giovani 2023. Lo scorso dicembre l'annuncio della sua seconda partecipazione sul palco dell'Ariston con l'inedito "Due altalene".