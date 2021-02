22 Febbraio 2021 | 21:29 di Stefania Zizzari

Naomi Campbell non sarà a Sanremo 2021, per effetto della pandemia. Lo annuncia il direttore artistico e conduttore Amadeus: «A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere».

La seconda serata la coconduttrice assieme ad Amadeus sarà Elodie, la quarta Barbara Palombelli. Durante la serata finale del sabato, invece, non è prevista una coconduttrice, ma si alterneranno diverse presenze femminili.



Per quanto riguarda la serata del giovedì, il conduttore e direttore artistico del Festival sta ancora definendo quale sarà la protagonista femminile sul palco dell’Ariston, potrebbe essere la top model Vittoria Ceretti.



Inoltre, per la serata del martedì, Amadeus ha confermato la presenza di Loredana Bertè con un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo "Figlia di..." in anteprima assoluta.