Negramaro a Sanremo 2024

Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni, perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione con tanta musica e molte sorprese. Sono già stati svelati i 30 Big in gara ed è giunto il momento ripassare le loro carriere. Come quello dei Negramaro, band che ha fatto storia nella musica italiana, che tornano sul palco dell'Ariston con l'inedito "Ricominciamo tutto".

Chi sono i Negramaro

I Negramaro si formano a Copertino all'alba degli anni 2000, grazie all'incontro tra Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco. Dopo una lunga gavetta nel circuito alternativo, nel 2001 la band è tra dieci finalisti del concorso "Brand: New Talent" di MTV e nello stesso anno si aggiudica la vittoria del Tim Tour. L'anno successivo firmano un contratto con la Sugar e, nel 2003, pubblicano il primo album omonimo.

Il successo al grande pubblico arriva nel 2005 con l'album e l'omonimo singolo "Mentre tutto scorre", con cui ottengono il "Premio della Sala Stampa Radio & TV" alla 55esima edizione del Festival di Sanremo. In estate vincono il "Premio rivelazione italiana" con il brano "Estate" alla 42esima edizione del Festivalbar, mentre l'anno seguente si aggiudicano il "Premio Best Performer" con "Nuvole e lenzuola". Inoltre, l'album "Mentre tutto scorre" vince il Premio Lunezia per il suo valore musical-letterario e rimane per 89 settimane consecutive nella classifica dei dischi più venduti in Italia, diventando disco di diamante.

Il quarto album "La finestra" conferma il successo dei Negramaro, grazie soprattutto ai brani "Parlami d'amore", con cui vincono la 44esima edizione del Festivalbar, "L'immenso" e "Cade la pioggia", scritto con Jovanotti, mentre nel 2008 arriva il secondo Premio Lunezia per il quarto singolo estratto "Via le mani dagli occhi". Successo che culmina il 31 maggio 2008 quando si esibiscono in un concerto-evento allo stadio di San Siro cui assistono 38.000 persone.

Nonostante un momento di crisi, la band si scioglie temporaneamente tra il 2015 e il 2017, i Negramaro vantano una discografia di 8 album in studio e numeri da capogiro, che li conferma Big indiscussi della musica italiana. A proposito del Festival di Sanremo, nel 2021 hanno preso parte alla kermesse come ospiti, esibendosi con "4/3/1943" di Lucio Dalla e "Meraviglioso", reinterpretazione del celebre brano di Domenico Modugno.

Il 2023 è all'insegna delle collaborazioni: pubblicano il singolo "Diamanti", scritto con Elisa e Jovanotti, e "Fino al giorno nuovo" con Fabri Fibra. Chiudono l'anno con l'annuncio della loro partecipazione, a diciannove anni dalla prima, al Festival di Sanremo 2024 col brano "Ricominciamo tutto".