Nicola Savino condurrà “L’altro Festival”

05 Dicembre 2019 | 22:09 di Ezio Genghini

Sarà Nicola Savino a condurre “L’altro Festival”, nuovo nome del tradizionale DopoFestival che andrà in onda dopo le serate di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020.

Stavolta non sarà Raiuno a trasmetterlo, ma si potrà vedere in esclusiva su RaiPlay, cioè in streaming via Internet.

L’annuncio è stato fatto da Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, ospite speciale di “Viva RaiPlay!”. Lui e Fiorello hanno aperto una misteriosa scatola recapitata sul palco del programma, dalla quale è uscito proprio Savino, rendendo ufficiale il suo ruolo. «Sarà una cosa piratesta, libera» ha dichiarato. I tre hanno voluto sottolineare la loro lunga amicizia nata in radio.

Questa sarà la terza volta di Savino al timone di un DopoFestival: l’ha già presentato nel 2016 e nel 2017. E non è nemmeno l’unica volta che lo show va in onda solo via Internet: anche nel 2015, con la conduzione di Saverio Raimondo, si poteva vedere solo sul sito ufficiale della Rai.