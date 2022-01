Noemi a Sanremo 2022

La cantante romana torna al festival sanremese con un brano intenso Noemi Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Manca davvero poco al Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben 25 artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non mancano delle giovani novità tra i concorrenti della manifestazione canora, ma nemmeno i grandi nomi che rendono eccezionale la nostra musica. Tra questi troviamo Noemi, la cantante romana che tornerà al Festival di Sanremo, per il secondo anno consecutivo, con l'inedito "Ti amo, non lo so dire".

Chi è Noemi

Pseudonimo di Veronica Scopelliti, Noemi si affaccia nel mondo della musica nel 2003 quando incide il suo primo EP contenente alcuni brani inediti e cover di Anastacia e Aretha Franklin, ma è nel 2008 che raggiunge il grande pubblico grazie alla partcipazione alla seconda edizione di "X Factor". Lo scorso anno, per la 71° edizione del Festival di Sanremo, aveva preso parte alla gara col brano "Glicine", scritto da un collettivo di autori firmatisi sotto lo pseudonimo di Tattroli.

Dopo il contratto con l'etichetta Sony Music, pubblica il suo primo album "Sulla mia pelle", in cui si trova il singolo "L'amore si odia" interpretato con Fiorella Mannoia. Nel febbraio 2010 prende parte al Festival di Sanremo nella categoria "Campioni" col singolo "Per tutta la vita", classificandosi quarta. Curiosità: la sua esclusione dal podio causa il malcontento dell'orchestra che, in gesto di disappunto, appallottola e lancia sul palco gli spartiti. Si conferma la collaborazione con Fiorella Mannoia che la vuole con un duetto nel suo album "Il tempo e l'armonia" e nel relativo tour come ospite occasionale.

Nel 2011 esce il suo singolo "Vuoto a perdere", scritto da Vasco Rossi, che anticipa l'album "RossoNoemi". Nel marzo 2013 approda in televisione, al fianco di Raffaella Carrà, Piero Pelù e Riccardo Cocciante, come coach della prima edizione di "The Voice of Italy", su Rai2, mentre l'anno seguente partecipa al Festival di Sanremo coi brani "Bagnati dal sole" e "Un uomo è un albero", classificandosi quinta. Nel 2016 torna sul palco dell'Ariston con l'inedito "La borsa di una donna", scritto da Marco Masini, e poco dopo pubblica l'album "Cuore d'artista".

Nel 2018 gareggia nuovamente al festival sanremese con "Non smettere mai di cercarmi", mentre l'edizione successiva, nel suo decimo anno di carriera, torna sul palco del teatro Ariston in qualità di ospite, per cantare con Irama il brano "La ragazza con il cuore di latta" nella serata dedicata ai duetti. Nel 2021, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, pubblica il suo settimo album "Metamorfosi", che include il suo brano sanremese "Glicine". A seguire, duetta con Carl Brave con la hit estiva "Makumba".

Quella di Noemi è una carriera costellata di collaborazioni, successi e di premi, come il Premio BAFFOFF per la colonna sonora del film "Domani è un altro giorno", il Nastro Speciale durante la 74ª edizione dei Nastri d'argento e il Premio Roma Videoclip nella categoria Artista Femminile dell'anno. Si è aggiudicata anche il Premio Lunezia col suo ultimo album "La luna" e nello stesso periodo le viene consegnato il riconoscimento Magna Grecia Awards Opera.