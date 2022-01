Noemi: «Pronti a correre sulla spiaggia?»

Il nuovo album di Noemi uscirà in autunno: «Voglio prendermi del tempo» dice Noemi Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Noemi torna al Festival dopo aver portato “Glicine” nel 2021: «Ringrazio Amadeus per avermi scelta di nuovo, non era scontato» dice la cantante. «Sono onorata e felice perché posso raccontarmi ancora, attraverso un bellissimo pezzo. “Ti amo non lo so dire” è una metafora: si può intendere come una canzone sull’amore, ma io lo sento come un brano che parla della relazione con gli altri e con noi stessi. Per dire “ti amo” a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza».

Il brano, ritmato, ha un crescendo che esplode nel ritornello, e sotto ha un battito che ricorda quello del cuore: «È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia!» dice Noemi. Da veterana del Festival (è la sua settima volta in gara), l’artista ha miliardi di ricordi legati a Sanremo: «Ma quello che mi torna sempre in mente è il podio tutto al femminile nel 2012, insieme con Emma e Arisa».