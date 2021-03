Noemi svela chi è Tattroli, l’autore misterioso di “Glicine”

Durante una diretta con il direttore Aldo Vitali la cantante ha detto: «Non c'è nulla da nascondere»

Chi è Tattroli? Fin dalla presentazione delle canzoni di Sanremo 2021 sono circolate molte voci su questo misterioso autore, presente nei crediti di “Glicine”, la canzone in gara di Noemi. Ma è vero, dunque che Mahmood avrebbe firmato sotto pseudonimo? È stata proprio la cantante, durante una “colazione” con il nostro direttore Aldo Vitali, a chiarire le cose.

«Diciamolo, non c'è niente da nascondere» ha detto Noemi. «Tattroli non è una persona ma è un collettivo di autori di cui fa parte anche Alessandro Mahmoud. E ti dirò di più: Alessandro è un amico, ci sentiamo spesso, e mi ha dato un mare di consigli per il mio nuovo disco “Metamorfosi”. Infatti tra i ringraziamenti dell'album c'è anche il suo nome. Ed ecco risolto il mistero!».