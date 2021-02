Orietta Berti a Sanremo 2021 con “Quando ti sei innamorato”

09 Febbraio 2021 | 17:19 di Cecilia Esposito

È partito il conto alla rovescia per il via al Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Un'edizione all'insegna dei giovani e della nuova generazione di artisti italiani, ma che non può non portare sul palco dell'Ariston anche i nomi che hanno fatto grande la nostra musica. Su tutti, brilla Orietta Berti, la celebre voce che per l'undicesima volta prenderà parte alla competizione canora col brano "Quando ti sei innamorato".

Orietta Berti: Sanremo, musica e tv

Pseudonimo di Orietta Galimberti, Orietta Berti è una delle più celebri voci della musica italiana, nonché personaggio televisivo di successo. Non basterebbero poche righe per rendere giustizia alla carriera di questa artista, che vanta oltre venti dischi, tra cui il debutto nel 1965 col suo primo LP "Orietta Berti canta Suor Sorriso". Ancora celebri molti suoi successi, tra cui l'indimenticabile "Fin che la barca va" (1970), "Tipitipitì" (dello stesso anno), "Una bambola blu" (finalista a Canzonissima) e "Via dei Ciclamini" del 1971.

Per omaggiare la sua presenza al Festival di Sanremo, vi basti sapere che ha preso parte alla gara canora ben undici volte, la prima nel 1966 col brano "Io ti darò di più", fino ad arrivare alla più recente esibizione nel 1992 insieme a Giorgio Faletti col singolo "Rumba di tango".

Non solo musica: Orietta Berti ha preso parte anche a molti show televisivi, come "Buona Domenica" su Canale 5, "Ballando con le stelle" su Rai 1 e "Celebrity MasterChef".