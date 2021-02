Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2021: è ufficiale

06 Febbraio 2021 | 20:36 di Alessandro Alicandri

Era già nell'aria ma adesso è ufficiale: Ornella Vanoni salirà sul palco dell'Ariston. Amadeus ha dichiarato in collegamento a ItaliaSì! di Raiuno con Marco Liorni, che l'artista sarà presente a Sanremo 2021 in occasione della pubblicazione dell'album "Unica". È ormai tradizione la sua presenza alla kermesse: nel 2019 è stata ospite della terza serata cantando "La gente e me" con Virginia Raffaele, mentre nel 2020 ha duettato con Alberto Urso per cantare la cover di "La voce del silenzio". La sua ultima partecipazione è del 2018 con Bungaro e Pacifico con il brano "Imparare ad amarsi".