Paola e Chiara a Sanremo 2023

È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di ben 28 artisti e artiste in gara davvero interessante. Tra debutti, nuove proposte e i Big della musica italiana, quest'anno sul palco dell'Ariston ritroviamo anche piacevoli ritorni. Come quello di Paola e Chiara, le due sorelle icone di una generazione di nuovo insieme. Torneranno in gara con l'inedito "Furore".

Chi sono Paola e Chiara

Paola e Chiara hanno segnato un'epoca, diventando il volto del pop Anni 90 in Italia, e sono sopravvissute alle mode del tempo grazie a hit intramontabili di generazione in generazione. Scoperte da Claudio Cecchetto che le ingaggia come coriste per gli 883, band di Max Pezzali, le due sorelle debuttano come soliste nel 1996, quando partecipano a Sanremo Giovani con "In viaggio", ottenendo il diritto di partecipare alla categoria Nuove proposte del successivo Festival di Sanremo 1997, che il duo vince con il brano "Amici come prima". Poco dopo pubblicano il loro primo album "Ci chiamano bambine" che presentano anche sul palco del Festivalbar e di Un disco per l'estate.

Da qui in poi Paola e Chiara si fanno strada verso il successo, il cui apice arriva negli anni Duemila quando diventano vere e proprie icone grazie a hit come "Vamos a bailar (Esta vida nueva)", il cui videoclip è girato dal futuro premio Oscar Luca Guadagnino, "Festival" e "Kamasutra", il cui "mood" è ben rappresentato dal loro quarto album "Festival" del 2002. Il duo ha all'attivo otto dischi in studio, quattro EP e trentuno singoli, più varie ristampe per il mercato internazionale, come "Vamos a bailar (Esta vida nueva)" pubblicato anche all'estero, ottenendo buoni successi in Giappone, nei paesi scandinavi, nell'Europa centrale e in Gran Bretagna.

Paola e Chiara vantano altre due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1998 con "Per te" e nel 2005 con "A modo mio", cinque presenze al Festivalbar e una vittoria a Un disco per l'estate, fino al 2013, anno dello scioglimento ufficiale con l'ultimo album "Giungla". Le due artiste intraprendono anche carriere soliste: Chiara nel 2006 pubblica il singolo "Nothing at all", mentre Paola debutta nel 2009 con l'ep "Alone", il primo di una lunga serie di 45 giri e singoli, tra cui il più recente "LTM" con Myss Keta.

A settembre 2022, attraverso un post Instagram, fanno intendere che una possibile reunion è possibile e vicina. Infatti, poco dopo, viene annunciata la loro partecipazione insieme al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Furore".