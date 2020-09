Per Amadeus niente Sanremo 2021 se non ci sarà il pubblico

07 Settembre 2020 | 11:04 di Redazione Sorrisi

Il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo Amadeus, intervenuto al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, ha lasciato intendere che l'edizione del 2021 non si terrà nel caso non dovesse essere consentita la presenza del pubblico.



«Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo» ha dichiarato Amadeus nel corso del suo intervento.