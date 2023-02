Perché Marco Mengoni ha vinto Sanremo 2023?

Nella nostra analisi, i motivi che hanno portato la canzone "Due vite" al trionfo Alessandro Alicandri







Era scritto nelle stelle. Marco Mengoni ha vinto il 73esimo festival di Sanremo con la canzone ”Due vite” in modo inequivocabile. Le ragioni sono tante, ma si riassumono bene in una parola, ”costruzione”. Negli anni Marco ha combattuto molto per far capire non tanto quanto è grande il suo talento, ma quanto forte poteva essere il suo valore nel tempo.

“Due vite” è un po' l'espressione finale e migliore di questo lungo percorso: con un'interpretazione incredibile e con una cura musicale dei dettagli fortissima, l'artista è riuscito a fare breccia nel cuore del grande pubblico e non solo dei fan storici, con un brano che sia nel testo che nelle dinamiche musicali, ha una crescita continua e poi esplode, come la luna che cita nel brano. Le immagini quotidiane, le parole graffianti, i riferimenti astronomici fanno di questa canzone un classico istantaneo.