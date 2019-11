Quando il Festival di Sanremo si veste di trasgressione

1986 - Loredana Bertè

Loredana Bertè debutta a Sanremo nel 1986, forte dei successi discografici ottenuti ininterrottamente dal debutto (“Sei bellissima”, “E la luna bussò”, “Non sono una signora”, solo per citarne alcuni). Porta al Festival un brano scritto da Mango, “Re”, dichiarando alla stampa, con una certa sicurezza, che vincerà quell’edizione. In pochi, però, si accorgono della bellissima canzone: nel corso della prima serata, infatti, l’istrionica cantante si presenta sul palco, insieme alle due ballerine che la accompagnano nel corso dell’esibizione, con un finto pancione fasciato in un cortissimo vestitino in pelle. È scandalo: passano in secondo piano il balletto, ideato dal celebre coreografo Franco Miseria, e il messaggio che l’interprete avrebbe voluto trasmettere (anche) attraverso il suo look. Loredana, infatti, ha raccontato nella sua autobiografia: «Io volevo solo ribadire che la donna è forte anche quando aspetta un figlio. Non è malata, è viva e più forte che mai. Ma non capì nessuno». I discografici, infatti, all’oscuro di tutto, scoprono la scelta provocatoria di Loredana solo durante l’esibizione e non ne sono affatto entusiasti, tanto da rompere il contratto con la Bertè pochi mesi dopo. Ma Loredana ha confessato, a distanza di anni, di aver avuto un ammiratore d’eccezione: il grande Sting. L’ex cantante dei Police, ospite d’onore di quell’edizione, si congratulò con Loredana «lanciandosi in un gorgheggio di “Beautiful” e altri complimenti». Una bella consolazione per la leonessa del rock.