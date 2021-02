Rajan Tolomei: «Così realizzo trucchi da star»

Dietro le quinte di Sanremo vince il lavoro di squadra. Anche il make up è fondamentale, e a progettarlo, per ogni artista in gara, c’è Rajan Tolomei, truccatore internazionale di Max Factor, azienda che da anni firma i look di ogni serata e che quest’anno è partner di Sorrisi Rajan Tolomei Monica Agostini







Dietro le quinte di Sanremo vince il lavoro di squadra. Anche il make up è fondamentale, e a progettarlo, per ogni artista in gara, c’è Rajan Tolomei, truccatore internazionale di Max Factor, azienda che da anni firma i look di ogni serata e che quest’anno è partner di Sorrisi. «Inizio a studiare i cantanti due mesi prima, cerco di capire come si vogliono vestire e mi faccio raccontare il significato delle canzoni che canteranno: ogni elemento è importante».

Rajan Tolomei e il team di Max Factor al lavoro durante lo shooting

Quali sono i trucchi più complicati da realizzare?

«La luce televisiva annulla il 60 per cento del make up, smorza tutti i colori tranne il nero. Se vedete un prugna chiaro, quello in realtà è un viola, un azzurro diventa un blu. La cosa più difficile è usare toni di marrone per definire bene la struttura del volto e creare tridimensionalità: ricordiamoci che la telecamera appiattisce tutto. Sulle labbra, invece, i rossetti rosa e gli arancio risultano più tenui mentre quelli rossi e bordeaux diventano ancora più intensi».

E gli uomini?

«Anche loro si fanno truccare. Alcuni vogliono una leggera aggiustatura nelle sopracciglia, altri una matita nera per un effetto rock, tutti hanno sul viso un po’ di fondotinta per risultare al meglio sul palco».

Anche noi dobbiamo seguire questi consigli quando ci facciamo foto o video?

«Assolutamente sì. Fondotinta, correttore, cipria e tanto mascara nero sono necessari per apparire perfette».