Random a Sanremo 2021: «”Torno a te” invoglia le persone a vivere la vita come il primo amore»

09 Febbraio 2021 | 10:41 di Cecilia Esposito

È partito il conto alla rovescia per il via al Festival di Sanremo 2021. Un'edizione speciale, che si terrà dal 2 al 6 marzo, che vede ben 26 artisti in gara sfidarsi a colpi di canzoni. Non solo i big della musica italiana però, quest'anno il cast è ricco anche di volti giovani della nuova generazione di artisti. Tra questi troviamo Random, il rapper che salirà sul palco dell'Ariston col brano "Torno a te".

Al festival porta una canzone a cui è molto legato «Un esperimento, perché non ho mai fatto un pezzo di questo tipo» ci ha raccontato nel corso dello shooting della nostra copertina dedicata a Sanremo «Narra un amore finito e invoglia le persone a vivere la propria vita come il primo amore».

Chi è Random

Nato in provincia di Napoli, ma cresciuto a Riccione, Random, pseudonimo di Emanuele Caso, ha debuttato col suo primo album "Giovane oro" nel 2018.

L'anno seguente pubblica il singolo "Chiasso", che riscuote notevole successo, e intraprende una serie di concerti, arrivando anche a essere selezionato da MTV New Generation come artista del mese. Compare anche in televisione come ospite nel programma "Viva RaiPlay!", nel talent televisivo "Amici speciali" nel 2020 e su "YO! MTV Raps" in onda sul canale MTV.

Nello stesso anno pubblica il suo EP "Montagne russe" e nel mese di agosto esce il suo singolo "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa", che viene certificato disco di platino. Il 18 settembre esce il singolo "Morositas" insieme a Federica Carta e poco dopo "Ritornerai 2".