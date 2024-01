Renga e Nek a Sanremo 2024

Un sodalizio tra due grandi voci della musica italiana, "debuttano" insieme sul palco dell'Ariston col brano "Pazzo di te" Renga e Nek Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa dell'anno. Sal 6 al 10 febbraio non prendete impegni e godetevi i 30 nomi in gara con i loro brani inediti e le loro esibizioni emozionanti. Presenti all'appello i Big della musica italiana, tra cui il duo composto da Renga e Nek, che parteciperanno per la prima volta insieme col brano "Pazzo di te".

Chi sono Renga e Nek

Due dei nomi più amati e celebri della musica italiana, Renga e Nek non hanno certo bisogno di presentazioni. I due colleghi e amici hanno "debuttato" insieme nel 2022, con una collaborazione culminata con l'album "RengaNek" l'anno seguente. Il sodalizio è stato promosso anche al Festival di Sanremo con un'esibizione in veste di ospiti.

Dopo una lunga esperienza come voce dei Timoria, Francesco Renga intraprende la carriera solista nel 2000, pubblicando l'album omonimo "Francesco Renga", anticipato dal singolo "Affogo, baby". L'anno successivo partecipa a Sanremo Giovani col brano "Raccontami...", che gli vale il Premio della critica, mentre l'anno seguente si presenta tra i Big in gara con l'inedito "Tracce di te". Arrivano i primi successi con i singoli "Ci sarai" e "Meravigliosa (la luna)", inseriti anche nella compilation del Festivalbar 2004. Ma l'anno decisivo è il 2005, quando vince la 55esima edizione del Festival di Sanremo col brano "Angelo".

Da quel momento una carriera di lunghi tour, singoli di successo come "Uomo senza età", in gara a Sanremo 2009, "Un giorno bellissimo", "Il mio giorno più bello nel mondo", "Guardami amore" e "Nuova luce", nonché due premi Lunezia per l'album omonimo del 2002 e "L'altra metà" del 2019. Vanta una discografia di otto album solisti e numerose collaborazioni di spicco, come quella con Elisa, Alessandra Amoroso, Ultimo, Claudio Baglioni e i Modà.

Nek, al secolo Filippo Neviani, debutta nel mondo musicale come membro di alcune band country e rock, ma è nel 1992 che esordisce come solista con l'album omonimo "Nek". L'anno seguente partecipa alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo col brano "In te", con il quale si classifica terzo. Dopo la pubblicazione di due album in studio, torna sul palco dell'Ariston tra i Big col pezzo "Angeli nel ghetto", conquistando il secondo posto.

Il successo arriva nel 1997 con ritorno al Festival di Sanremo col brano "Laura non c'è", si classifica al settimo posto, ma il brano diventa una hit ancora oggi intramontabile. Ripubblica l'album "Lei, gli amici e tutto il resto", includendo il successo sanremese, e intraprende una tournée in tutta Italia.

Nel 1998 pubblica contemporaneamente in Europa, America Latina e Giappone il quinto album "In due", tradotto anche in lingua spagnola col titolo di "Entre tú y yo", e nello stesso anno partecipa al Festivalbar 1998 con il brano "Se io non avessi te", altro successo radiofonico, a cui seguono "Sto con te", "Se una regola c'è" e "Con un ma e con un se". Dunque, una carriera di soddisfazioni e traguardi, che vanta quindici album solista e numerose collaborazioni, come quelle con Rovazzi, Al Bano e Emma Marrone per il singolo "Faccio quello che voglio", e con Laura Pausini col brano "Sei solo tu".