Riassunto in diretta della quarta serata di Sanremo 2021

Il racconto in diretta della quarta serata di Sanremo 2021: segui il programma completo del 5 marzo con canzoni, cantanti in gara e foto e video







Parte sempre più carico Fiorello nella quarta serata di Sanremo 2021 e per l’occasione ha già la parrucca che indosserà per il duetto con Amadeus. Si inizia con la gara delle Nuove Proposte e arriva la prima co-conduttrice: Beatrice Venezi, direttore d’orchestra che ha seguito tutta la gara sin dall’inizio. Sul palco si succedono i quattro finalisti: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Il premio della critica “Mia Martini” va a Wrongonyou, mentre il premio “Lucio Dalla” è assegnato dalla sala stampa a Davide Shorty, ma il vincitore della categoria (con il 28,5% dei televoti) è Gaudiano che in lacrime dedica il premio al padre scomparso.

Stasera votano i giornalisti della sala stampa del Festival e la gara vera e propria è aperta da Annalisa con Dieci, seguita da Aiello in Ora con il “sesso ibuprofene” e uno strano look con frange sulla schiena. Poi irrompe il rock dei Maneskin che proprio non riesco a starsene Zitti e buoni, mentre Fiorello in guanti bianchi introduce Barbara Palombelli.