Riassunto in diretta della seconda serata di Sanremo 2021

Il racconto in diretta della seconda serata di Sanremo 2021: segui il programma completo del 3 marzo con canzoni, cantanti in gara e foto e video live Elodie a Sanremo 2021 Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È il mattatore del Festival, Fiorello, ad aprire anche la seconda serata di Sanremo: indossa le piume di Achille Lauro, parte dall’esterno dell’Ariston e nonostante le polemiche, continua a fare battute sul Pd, Paolo Fox e Draghi, ma ricorda anche i più giovani che in questo periodo si stanno sacrificando come tutti. La serata inizia con la gara delle Nuove Proposte. Sul palco si succedono Wrongonyou con Lezioni di volo; la cantautrice Greta Zuccoli, luccicante come vuole la moda di Sanremo quest’anno, con Ogni cosa di te; Davide Shorty che rappa su Regina; e i gemelli Dellai con Io sono Luca. Stasera niente carrello per i fiori, vengono consegnati con i guanti. Si qualificano per la serata di venerdì Davide Shorty e Wrongonyou.

Amadeus - detto “Patato” dalla moglie - canta anche stasera e con Fiorello ripropone il “numero” da varietà di ieri sera come sigla. Brillano anche Orietta Berti, che torna a Sanremo dopo 29 anni con Quando ti sei innamorato, ed Elodie, splendida co-conduttrice della serata, che presenta Bugo con E invece sì.