Riassunto in diretta della serata finale di Sanremo 2020

Il racconto in diretta della quarta serata di Sanremo 2020: segui il programma completo dell'8 febbraio con canzoni, cantanti in gara e foto e video live dal Teatro Ariston

08 Febbraio 2020 | 21:00 di Lorenzo Di Palma

Un inizio solenne per l’ultima serata del 70° Festival di Sanremo. Amadeus lo fa in prima persona insieme alla Banda dell’Arma dei Carabinieri che compie cento anni e suona Fratelli d’Italia. Seguita da Cristina Capotondi, attrice ma anche vicepresidente della Lega Pro di calcio, che sottolinea la “complessa, ma potente semplicità” delle donne. Prima di dare il via alla gara Amadeus ricorda la classifica provvisoria che vede in testa Diodato seguito da Gabbani e Le Vibrazioni: via al televoto!