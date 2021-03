Riassunto in diretta della serata finale di Sanremo 2021

Il racconto in diretta della serata finale di Sanremo 2021: segui il programma completo del 6 marzo con canzoni, cantanti in gara e foto e video Sanremo 2021 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È la Banda della Marina Militare con il nostro inno nazionale ad aprire la Finale del 71° Festival della Canzone Italiana. Un Momento perfetto, proprio come il titolo della prima canzone in gara, quella di Ghemon, che oggi ha l’onore e l’onere di rompere il ghiaccio. Poi tocca a due ex allievi di Amici, Gaia con Cuore amaro e Irama (come sempre registrato in prova) con La genesi del tuo colore e a spron battuto (la scaletta è lunghissima) si passa allo scrittore-cantante Gio Evan, per l’occasione in giacca e pantaloni lunghi, con Arnica.

“Ma la festa inizia solo se c’è Rosario Fiorello!”, declama Amadeus, e lui parte con il primo medley della serata, dedicato a Little Tony con La spada nel cuore, Cuore Matto, Profumo di mare, Riderà. Poi fa a modo suo gli auguri a chi farà il Festival l’anno prossimo: “Vi auguro questa platea piena di pubblico!”, ma “vi deve andare malissimo!”. Seguono il favorito (è primo nella classifica provvisoria) alla vittoria finale, Ermal Meta che ha Un milione di cose da dirti e un “cuore a sonagli” e Santa Marinella di Fulminacci.

Addirittura accenna a un passo di ballo Zlatan Ibrahimovic che ci sta prendendo gusto e che nella formazione del festival mette Amadeus in porta e non rinuncia a una battuta su Achille Lauro. Tocca poi a Francesco Renga in Quando trovo te e agli Extraliscio feat. Davide Toffolo e si balla con Bianca luce nera. Serena Rossi, la prima co-conduttrice della serata, annuncia il suo nuovo programma La Canzone Segreta, e intona A Te di Jovanotti, la “canzone segreta" di Amadeus. Bella e brava, presenta Colapesce e Dimartino e la loro Musica leggerissima.