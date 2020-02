Riassunto in diretta della terza serata di Sanremo 2020

Il racconto in diretta della terza serata di Sanremo 2020: segui il programma completo del 6 febbraio con canzoni, cantanti in gara e foto e video live dal Teatro Ariston

06 Febbraio 2020 | 20:45 di Lorenzo Di Palma

Un balletto sulle note del Guglielmo Tell di Rossini introduce subito il tema della terza serata del Festival dedicata alle cover della musica italiana. Apertura all’insegna della sobrietà e della commozione: Amadeus ricorda le vittime dell’incidente ferroviario di stamattina. Poi dà subito il via alle esibizioni dei primi big: Michele Zarrillo in coppia con Fausto Leali e Junior Cally con i Viito. Fa quindi la sua apparizione la prorompente Georgina Rodriguez, la modella argentina compagna di Cristiano Ronaldo. Il look lascia poco all'immaginazione. Amadeus scherza, sotto la giacca ha la maglia della Juventus che però dietro ha i colori della sua amata Inter.

Ancora un messaggio forte contro la violenza sulle donne: sul palco Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Giorgia, Emma, Laura Pausini ("quando una donna lotta lo fa per tutte le altre") annunciano il loro concerto di settembre all'arena di Campovolo il cui ricavato sarà devoluto ai centri anti-violenza. Ognuna di loro avrà accanto un partner maschile "perché l'impegno in questa direzione deve essere congiunto".