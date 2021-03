Riassunto in diretta della terza serata di Sanremo 2021

Il racconto in diretta della terza serata di Sanremo 2021: segui il programma completo del 4 marzo con canzoni, cantanti in gara e foto e video live Lorenzo Di Palma







“Buon compleanno Lucio!”. Parte in quarta la terza serata del Festival: aprono la serata i Negramaro con 4 marzo 1943 per omaggiare Lucio Dalla, proprio nel giorno del suo compleanno. “Grazie per la tua libertà Lucio!”, dice Giuliano Sangiorgi che dopo un monologo dedicato alla musica e alla canzone, attacca Meraviglioso, brano del 1968 del grande Domenico Modugno.

Vota l’Orchestra nella serata delle cover e dei duetti che parte con Noemi e Neffa con la canzone di quest’ultimo Prima di andare via del 2003 e Fulminacci che inizia alla batteria e con il comico Valerio Lundini e la tromba Roy Paci propone un’energica versione di Penso positivo di Jovanotti, con qualche libertà e aggiornamento nel testo. Trema la voce alla top model Vittoria Ceretti, co-conduttrice della serata che presenta Francesco Renga che ha invitato la vincitrice di X Factor, Elisa Coclite in arte Casadilego per rivisitare Una ragione di più, portata al successo da Ornella Vanoni nel 1969.