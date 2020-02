Riki a Sanremo 2020: «Voglio giocare con il look»

01 Febbraio 2020 | 9:17 di Redazione Sorrisi

Per il debutto a Sanremo la parola d’ordine di Riki è “stupire”. «Ho una canzone bella e sto pensando a un look elegante ma contemporaneo» svela il cantante, arrivato secondo ad “Amici” nel 2017 e che nello stesso anno ha scalato le classifiche con ben due album.



Adesso, reduce dal successo di un tour in Sud America, Riki è concentrato sulla canzone in gara, “Lo sappiamo entrambi”, inclusa nel nuovo album che uscirà un mese dopo il Festival. «L’ho scritta io, ho curato ogni dettaglio e i giochi di parole che sono la mia caratteristica» spiega. «Il testo descrive lo stato d’animo che si crea quando un rapporto d’amore o d’amicizia sta per finire. La crisi aleggia nell’aria, ma nessuno dei due vuole ammetterlo».



Al Festival Riki lega tanti ricordi d’infanzia. «Una vacanza in Egitto con i miei, per esempio: era il 2001, l’anno di Elisa e Giorgia sul podio con due brani stupendi» racconta. «Per me è un onore essere in gara con due miti: Michele Zarrillo, di cui cantavo le canzoni in macchina quand’ero piccolo, e Piero Pelù, perché è un ribelle e mette allegria». Riti scaramantici? «Ho un’abitudine che mi fa stare bene...» dice sorridendo. «Quando canto indosso delle mutande un po’ più larghe, per sentirmi comodo».



La curiosità

Il manager di Riki è Francesco Facchinetti: «Un amico, un fratello che mi dà consigli, ma mi lascia libero di fare le mie scelte» dice il cantante.