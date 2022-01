Rkomi a Sanremo 2022

Debutto sanremese per il rapper milanese che vanta duetti con Elisa e Sfera Ebbasta Rkomi Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Si fa sempre più vicino il fischio d'inizio del Festival di Sanremo 2022. Un'edizione speciale, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, e che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra vecchie conoscenze e volti nuovi per il pubblico di Sanremo. Come Rkomi, il rapper milanese che salirà sul palco dell'Ariston con l'inedito "Insuperabile".

Chi è il Rkomi

Rkomi, per gli amici Mirko, è un cantautore e rapper milanese, cresciuto nel quartiere Calvairate. Inizia a muovere i primi passi nella scena rap nel 2013, ma solo nel 2014 pubblica il suo primo mixtape solista "Calvairate Mixtape", che include le collaborazioni con Tedua e IZI. Nel 2016 pubblica vari singoli, che poi verrano riuniti in "Dasein Sollen", l'ep con cui ha conquistato le attenzioni del pubblico e della critica. Nel 2017 firma per l'etichetta discografica Roccia Music e l'8 settembre pubblica il suo album d'esordio "Io in terra" per Universal, seguito dall'ep "Ossigeno" e dal secondo album "Dove gli occhi non arrivano" del 2019, che ospita feat. con Elisa, Ghali, Sfera Ebbasta e Jovanotti. Si tratta del lavoro in studio che dà una svolta al percorso artistico del rapper, portandolo verso sonorità pop e un pubblico più ampio.

Lo scorso 30 aprile ha pubblicato il suo nuovo album "Taxi Driver", anticipato dal singolo "Ho spento il cielo" scritto e cantato insieme a Tommaso Paradiso. L'album è in parte ispirato all'omonimo film di Martin Scorsese, il riferimento, come dichiarato da Rkomi, allude al suo essere una sorta di tassista che “porta i vari featuring a casa loro”.