Rkomi: una gara tra super macchine

Il vero nome di Rkomi, rapper e cantautore milanese, è Mirko Manuele Martorana. Ha già pubblicato tre album in studio







Reduce da un grande successo discografico (il suo ultimo album “Taxi driver” è stato il più venduto del 2021 nel nostro Paese), Rkomi è già pronto per debuttare su questo importante palco: «Mi sono da poco capitati questi bei risultati, e come conseguenza che faccio? Lavoro ancora di più sulla musica, sempre di più! Mi riempio le giornate tra sala prove e corsi di preparazione. Ho anche iniziato a prendere delle lezioni di pianoforte per poter comporre in modo migliore».

E con questa energia affronta anche il Festival di Sanremo: «“Insuperabile” parla di un amore conflittuale molto pericoloso attraverso il parallelismo con le auto sportive». Per gestire l’ansia che inevitabilmente arriverà, Rkomi fa esercizi di concentrazione un po’ folli, quasi teatrali: «Da questa esperienza uscirò arricchito, sicuramente vincitore con me stesso».