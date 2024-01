Rose Villain a Sanremo 2024

Ospite di Rosa Chemical lo scorso anno, nel 2024 torna sul palco dell'Ariston, questa volta in gara con con "Click boom!" Rose Villain Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora più attesa dell'anno. La kermesse si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà una rosa di ben 30 artisti e artiste sfidarsi con i loro brani inediti. Tra i partecipanti non solo i big della nostra musica, ma anche nuove proposte e inaspettati ritorni, come Rose Villain, che aveva debuttato sul palco dell'Ariston l'anno scorso come ospite di Rosa Chemical. Questa volta torna, ma in gara con "Click boom!".

Chi è Rose Villain

All'anagrafe è Rosa Luini, ma per tutti è Rosa Villain, la cantautrice e rapper nota per hit di successo e un'attitudine goth. A diciotto anni si trasferisce a Los Angeles e poi New York, dove intraprende studi al conservatorio, esordisce in qualche band locale e stringe i primi contatti con Sony Music. La svolta arriva nel 2016, quando firma con Machete Empire Records e pubblica il singolo di debutto "Get the fuck out of my pool". La notorietà, però, arriva poco dopo col brano "Don Medellín", traccia nell'album di Salmo "Hellvisback".

Dopo diversi cambi di etichetta, nel 2020 arriva il suo primo singolo in italiano, "Bundy", seguito da "Il diavolo piange" e "Chico", quest'ultimo nell'album "Mr. Fini" di Gué Pequeno, vede anche la partecipazione di Luchè. È solo l'inizio delle numerose collaborazioni che l'artista stringe nel corso dei due anni seguenti, con Don Joe, Ernia, Emis Killa, Rosa Chemical, Fred De Palma, Fabri Fibra, Annalisa, Ghali e Rondodasosa – nonché altre tracce di successo con Gué Pequeno come "Elvis" e "Piango sulla Lambo".

Comincia il 2023 pubblicando il suo primo album "Radio Gotham", che vede la partecipazione di numerosi nomi celebri della musica italiana, tra cui Tedua, Geolier, Carl Brave ed Elisa. Poco dopo debutta sul palco del Festival di Sanremo 2023, invitata da Rosa Chemical per la serata delle cover, con cui reinterpreta "America" di Gianna Nannini. Sale anche sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, e poco dopo partecipa al singolo "Fragole" di Achille Lauro, che diventa una hit estiva. Nello stesso periodo viene annunciata la sua partecipazione come giudice per il programma Netflix "Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia", insieme a Fabri Fibra e Geolier.

Chiude il 2023 con l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, in gara col brano "Click boom!".