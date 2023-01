“Sali (Canto dell’anima)”, il testo della canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023

Le parole della canzone di Anna Oxa in gara al Festival. Il testo ufficiale e in esclusiva è solo su Sorrisi Anna Oxa Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Ci sono anche anche Francesco Bianconi (leader dei Baustelle) e Kaballà tra gli autori del brano pop, ma dal retrogusto soul, con cui Anna Oxa torna a Sanremo per la quindicesima volta. La straordinaria voce dell'artista esplode davvero nel ritornello, dove recita: «Libera l'anima come rondini la sera, vola libera, nitida come il canto dell'anima». Il brano sembra invitare l'essere umano ad abbandonare le falsità del mondo, le ambiguità e le «vite frammentate senza verità» per ascendere, appunto, a un livello di coscienza superiore.

Anna Oxa, il testo di "Sali (Canto dell'anima)"

Anna Oxa

Sali (Canto dell’anima)

di A. Oxa - F. Bianconi - Kaballà - F. Zanotti

Ed. Oxarte - Chiasso

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

