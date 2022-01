Sangiovanni a Sanremo 2022

Il giovane artista, idolo dei più giovani, debutterà sul palco dell'Ariston Sangiovanni Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







3, 2, 1... è partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben 25 artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non potevano mancare i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma molti sono anche i giovani talenti che si uniranno alla manifestazione canora. Tra questi troviamo Sangiovanni, l'idolo dei più giovani che debutterà al Festival di Sanremo con l'inedito "Farfalle".

Chi è Sangiovanni

Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, classe 2003, è il giovane cantante che nell'ultimo anno ha conquistato il grande pubblico e le classifiche pop italiane, facendo strage di successi e di cuori. Ma facciamo un passo indietro: nel corso del 2020 ha pubblicato i primi tre singoli "Paranoia", "Non +" e "Guccy Bag", facendosi conoscere soprattutto con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi" dello stesso anno. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Durante la partecipazione al talent show, Sangiovanni ha pubblicato i singoli "Lady", "Tutta la notte" e "Hype" che hanno scalato le principali classifiche italiane. Il 14 maggio 2021 è uscito il suo primo EP omonimo, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino. Ma la sua hit di successo è sicuramente "Malibu", tormentone estivo nonché il brano più ascoltato del 2021 in Italia su Spotify e su Apple Music e video più visto dell'anno su VEVO.

Successivamente ha pubblicato i singoli "Raggi gamma" e "Perso nel buio", quest'ultimo in collaborazione con Madame, concorrente in gara nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, inclusi nella riedizione digitale del suo EP "Sangiovanni".

Il testo di "Farfalle"