Sangiovanni a Sanremo 2024

È partito il conto alla rovescia per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento canoro più atteso dell'anno. La data da segnare è il 6 febbraio, giorno in cui i 30 cantanti in gara calcheranno il palco dell'Ariston, fino alla serata conclusiva del 10 febbraio. All'appello tutti i nomi della grande musica italiana, tra cui inaspettati ritorni. Come quello di Sangiovanni che aveva debuttato al festival nel 2022 e quest'anno torna a esibirsi in gara con "Finiscimi".

Chi è Sangiovanni

Giovanni Pietro Damian, meglio conosciuto come Sangiovanni, è ormai un nome affermato dei grandi della musica pop italiana. Facciamo un passo indietro: nel corso del 2020 pubblica i primi tre singoli "Paranoia", "Non +" e "Guccy Bag", facendosi conoscere soprattutto con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi" dello stesso anno. Nel maggio 2021 raggiunge la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Durante la partecipazione al talent show, pubblica i singoli "Lady", "Tutta la notte" e "Hype" che scalano le principali classifiche italiane. Il 14 maggio 2021 esce il suo primo EP omonimo, che entra direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e in due settimane ottiene il suo primo disco di platino. Ma la sua prima vera hit di successo è "Malibu", tormentone estivo nonché il brano più ascoltato del 2021 in Italia su Spotify e su Apple Music e video più visto dell'anno su Vevo.

Successivamente arrivano i singoli "Raggi gamma" e "Perso nel buio", quest'ultimo in collaborazione con Madame, inclusi nella riedizione digitale del suo EP "Sangiovanni". Nel 2022 debutta al Festival di Sanremo col brano "Farfalle", con cui si aggiudica il quinto posto in classifica. Poco dopo pubblica il suo primo album "Cadere volare", che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana e ha ottenuto un disco di platino. L'estate corona il suo successo, vedendolo ospite a vari concerti e trasmissioni televisive tra cui il Jova Beach Party, TIM Summer Hits e Battiti Live. Poco dopo pubblica il singolo "Fluo" e intraprende il suo primo tour nelle arene italiane, esibendosi al Palazzetto dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2023 torna sul palco dell'Ariston in occasione della serata delle cover, durante la quale si esibisce con Ariete cantando "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato. Non solo, duetta anche con Gianni Morandi, co-conduttore di quell'edizione del festival, con cui rielabora lo storico brano "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" che verrà pubblicato in occasione dei 60 anni della celebre canzone.

Chiude l'anno con l'annuncio di Amadeus del suo suo ritorno in gara al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Finiscimi" e poco dopo pubblica a sorpresa il singolo "Americana".