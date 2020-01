Sanremo 2020, ecco chi è Alketa Vejsiu

15 Gennaio 2020 | 10:09 di Cecilia Uzzo

Tra le signore annunciate per il Festival di Sanremo 2020, Alketa Vejsiu è stata presentata da Amadeus come «molto bella e conduce i maggiori programmi in Albania» e, se sulla bellezza non si discute, per il pubblico italiano la carriera della conduttrice è invece poco nota. Eppure, proprio come ha detto il direttore artistico della 70°edizione del Festival, si tratta di un volto molto noto della televisione albanese.



Nata e cresciuta a Tirana, classe 1984, Alketa ha sempre avuto il mondo dello spettacolo in mente, tanto che a soli 36 anni (che compie il 19 gennaio) ha un curriculum davvero lungo. La sua gavetta comincia in radio, ma a soli 17 anni già debutta in televisione come conduttrice dello show “12 Dreams of a Summer Night”. Da quell'ormai lontano 2001, la Vejsiu non si è più fermata, diventando un’autentica stella di TvKlan (il maggiore canale televisivo albanese). Sua è stata la conduzione di tanti programmi di successo, come le edizioni locali di “Ballando con le stelle”, “X Factor”, “C’è posta per te”, “Tale e Quale Show”, “Canzonissima” e “Chi ha incastrato Peter Pan?”. In televisione, insieme al ruolo di conduttrice, ha poi cominciato a lavorare anche come produttrice, ma Alketa Vejsiu è anche un’imprenditrice: ha fondato la rivista di moda Class, ha un suo brand di abiti da sposa, un’agenzia di eventi e matrimoni.



Molto seguita sui social, con i suoi 800mila followers, Alketa si definisce anche un’«imprenditrice digitale», anche se è molto riservata riguardo la vita privata: sposata da anni, è anche madre di due bambini. Proprio su Instagram ha rilasciato la prima dichiarazione riguardo la sua partecipazione al Festival, prevista nella terza serata di giovedì, quella dedicata alle cover, insieme a Georgina Rodriguez.



Il messaggio di ringraziamento è scritto in italiano, lingua che la Vejsiu parla fluentemente, avendolo imparato guardando dalla tv italiana – i suoi miti sono Paolo Bonolis, Fiorello e Maria De Filippi. A dimostrazione dell’autenticità della sua passione per l’Italia, ha ospitato spesso nei suoi programmi personaggi come Paola Perego, Lorella Cuccarini e Kledi Kadiu. «L’Italia fa parte di me, ce l’ho nel sangue, scorre nelle mie vene. Mi piacerebbe tantissimo lavorare in Italia. Il mio sogno? Salire sul Palco di Sanremo» aveva detto in passato, e presto il sogno di Alketa Vejsiu diventerà realtà.