Sanremo 2020, gli ospiti serata per serata

L'elenco di tutti gli ospiti presenti al Festival di Sanremo 2020, divisi per ogni serata della kermesse canora

14 Gennaio 2020 | 17:11 di Redazione Sorrisi

Ecco tutti gli ospiti confermati ufficialmente al Festival di Sanremo 2020.

Amadeus ha confermato la presenza al Festival come ospiti di Roberto Benigni, Johnny Dorelli, Salmo e Massimo Ranieri. Mattattori saranno Fiorello e Tiziano Ferro presenti in tutte e cinque le serate.

Al Bano e Romina Power sono ancora in trattativa per cantare un inedito scritto da Cristiano Malgioglio, così come Ultimo e Zucchero.

Gli artisti internazionali annunciati ufficialmente, invece, sono Dua Lipa, Mika e Lewis Capaldi.