Sanremo 2020, i look e i vestiti di questa edizione

Santo Lauro - Prima serata

Non si può certo dire che non avesse avvisato. I social di Achille Lauro erano disseminati di indizi riguardanti San Francesco e proprio come San Francesco si è spogliato del suo ricchissimo mantello per restare quasi nudo, o meglio, con una sottilissima tutina a la Britney Spears in "Toxic" che lascia davvero poco spazio all'immaginazione. A dare una mano è ovviamente Gucci che, con il direttore creativo Alessandro Michele, negli ultimi anni ci ha certo abituati a essere stupiti.