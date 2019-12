“Sanremo 2020”: i nomi di tutti i cantanti in gara al Festival

31 Dicembre 2019 | 10:41 di Lorenzo Di Palma

Ci sono molte conferme alle voci degli ultimi giorni, ma anche tante sorprese, nella lista degli artisti che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo (che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio), anticipata alla stampa dal direttore artistico Amadeus che poi ospiterà molti di loro nella puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia del suo "I soliti ignoti" di lunedì 6 gennaio, quando saranno svelati anche i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2020.

A questi 22 Big, si aggiungeranno inoltre le otto Nuove Proposte selezionate nelle scorse settimane.

Amadeus ha specificato che la scelta è stata fatta solo basandosi sulle «canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit» e ha anche confermato la presenza al Festival come ospiti di Fiorello, Roberto Benigni, Salmo e Tiziano Ferro che sarà presente in tutte e cinque le serate. Mentre non ci saranno co-conduttrici fisse, ma diverse figure femminili lo affiancheranno ogni sera sul palco dell’Ariston e questo scopo ha contattato anche la giornalista Rula Jebreal.

I 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2020

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Marco Masini, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki.

Le 8 Nuove Proposte

Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia.

Ecco chi sono i cantanti di Sanremo 2020

Achille Lauro Nome d’arte del rapper romano Lauro De Marinis (29 anni), la sua partecipazione al Festival l’anno con Rolls Royce fece molto discutere molto ma fu anche un gran successo. Anche per quest’anno promette sorprese.

Alberto Urso Cantante lirico 22enne nato a Messina, ha raggiunto il successo partecipando (e vincendo) alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Anastasio Cantautore e rapper classe '97, anche Anastasio viene dai talent. Ha partecipato, ed è uscito vincitore, alle dodicesima edizione di X Factor.

Bugo Con Morgan formerà una coppia inedita che debutterà sul palco dell’Ariston. Bugo (46 anni) pseudonimo di Cristian Bugatti, è un cantautore con 9 album all’attivo, spesso indicato come antesignano dell’“Indie”.

Morgan Morgan, ovvero Marco Castoldi (47 anni) è un cantautore e polistrumentista, ma anche scrittore e personaggio televisivo (soprattutto come giudice nei talent), fondatore dei Bluvertigo.

Diodato Protagonista del pop d’autore italiano, il tarantino Antonio Diodato (38 anni) ha già partecipato al Festival nel 2018 con il brano Adesso, interpretato in coppia con il trombettista Roy Paci, classificandosi all'ottavo posto.

Enrico Nigiotti Anche il livornese Enrico Nigiotti (32) viene dalla scuola di Amici (la nona edizione) che abbandonò però in polemica con il regolamento e “per amore”. In seguito ha partecipato all’undicesima edizione di X Factor. Ha partecipato a vari Festival di Sanremo e l’anno scorso la sua Nonno Hollywood, vinse il Premio Lunezia per il miglior testo.

Francesco Gabbani Nato a Carrara nel 1982 Francesco Gabbani ha già vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 2016 come esordiente nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Amen e l’anno successivo nella categoria "Big" con il brano Occidentali's Karma che fu un enorme successo. Chi ha sentito la sua canzone per Sanremo scommette che quest’anno farà il bis.

Giordana Angi Anche Giordana (25 anni) ha partecipato alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica e arrivando seconda dopo Alberto D’Urso che incrocerà anche sul palco dell’Ariston.

Irene Grandi Fiorentina, classe ’69, Irene Grandi vanta una carriera pluridecennale. Per lei hanno scritto tutti i più grandi autori italiani. Ha già partecipato quattro volte al Festival di Sanremo.

Le Vibrazioni Le Vibrazioni formatosi a Milano nel 1999, sono una delle due band che partecipano al Festival. Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda.

Levante Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, 32 anni, siciliana di Caltagirone, ha quattro album all’attivo ed è stata giudice a X Factor.

Elettra Lamborghini Potrebbe essere una delle sorprese di questo festival l’ereditiera bolognese Elettra Lamborghini (25 anni), discendente del fondatore della casa automobilistica, si è fatta notare in un reality su Mtv e ha partecipato anche a molti altri programmi tv. Ma il suo primo singolo, intitolato Pem Pem, ha ottenuto due dischi di platino.

Marco Masini Cantautore e pianista fiorentino (55 anni), Marco Masini è un veterano del Festival di Sanremo: ha vinto nel 2004 con L'uomo volante e nel 1990 nella categoria “Novità” con Disperato.

Michele Zarrillo Cantautore e chitarrista Michele Zarrillo (62 anni) ha esordito giovanissimo in varie band della scena progressive rock italiana. Poi come solista vinse il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987 nella sezione Nuove Proposte. Ha all’attivo oltre dice album di studio e scritto pezzi famosissimi anche per altri artisti.

Junior Cally Antonio Signore (28 anni) più noto come Junior Cally, è uno dei rapper italiani più popolari tra le nuove generazioni. I sue due album hanno scalato le classifiche, ma è al suo primo Sanremo.

Paolo Jannacci Musicista raffinato, figlio del grande Enzo, Paolo Jannacci (47 anni) compone, arrangia e suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Nella sua carriera ha attraversato più generi, dal jazz al pop, anche per lui questa è la prima partecipazione al Festival (dove ha più volte diretto l’orchestra) come solista.

Piero Pelù Piero Pelù (57 anni) è stato per anni la voce dei Litfiba, storico gruppo rock fiorentino. In seguito ha avuto anche una lunga carriera solista come musicista, ma anche come personaggio televisivo, partecipando a varie trasmissioni soprattutto come giudice e coach nei talent.

Pinguini Tattici Nucleari Sono tra i nuovi gruppi italiani più popolari tra i giovanissimi. Guidati dal frontman e compositore Riccardo Zanotti, hanno in media 24 anni e dopo anni di gavetta hanno fatto il botto con gli ultimi due dischi (Gioventù brucata e Fuori dall’hype) ai quali ha fatto seguito un tour “trionfale” culminato nel sold out al Forum di Milano.

Rancore Rancore (30 anni) pseudonimo di Tarek Iurcich, è un rapper romano dallo stile molto personale. L’anno scorso al partecipato al Festival insieme a Daniele Silvestri.

Raphael Gualazzi Raffaele Gualazzi (38 anni) cantautore e pianista ha già vinto il Festival nella categoria Giovani del 2011 con Follia d'amore e, nello stesso anno, si piazzò secondo all'Eurovision Song Contest.

Riki La nutrita pattuglia di ex-Amici comprende anche Riccardo Marcuzzo in arte Riki (27 anni) che ha partecipato alla sedicesima edizione del talent show vincendo nella categoria canto, ma perdendo lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller.

Elodie Lanciatissima, anche Elodie Di Patrizi (29 anni), conosciuta solo come Elodie, ha partecipato ad Amici classificandosi seconda alla quindicesima edizione del talent e vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5.

