26 Novembre 2019 | 9:05 di Redazione Sorrisi

Tra le novità del Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020, ci sarà un DopoFestival tutto nuovo: si chiamerà “Altro Festival” e non si vedrà in tv ma soltanto su RaiPlay, la piattaforma in streaming della Rai.

• RaiPlay, le novità dell'autunno 2019



«Sarà un Sanremo internazionale» ha dichiarato poi Amadeus, che ha espresso la volontà di riportare all’Ariston i grandi ospiti stranieri.