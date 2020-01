Sanremo 2020: il Festival inizia qui. Il backstage della copertina di Sorrisi

Amadeus e i suoi 24 Campioni sul set per scattare la tradizionale foto di gruppo che sarà protagonista del numero in edicola il 28 gennaio

Foto: Amadeus, in attesa di scattare la foto di copertina per Sorrisi, dice ai nostri social di essere felice del cast e della sua prima volta al Teatro Ariston da direttore artistico e conduttore - Credit: © Alessandro Zambianchi

17 Gennaio 2020 | 9:30 di Giusy Cascio

«Solo ora Sanremo può cominciare!». Così hanno commentato Amadeus e gli artisti in gara al 70° Festival della Canzone italiana, riuniti per realizzare la “fotona” di Sorrisi, il tradizionale scatto di copertina che ritrae il gruppo dei cantanti al completo assieme al conduttore. E che dà, di fatto, il via alla manifestazione, in onda dal 4 all’8 febbraio su Raiuno.

Quest’anno per realizzare il servizio abbiamo simpaticamente “invaso” la Rai in viale Mazzini, a Roma, la storica sede con la scultura del Cavallo all’ingresso. C’è stato un via vai di curiosi, affascinati dalla presenza di tanti Big della musica pronti a vestirsi e truccarsi di tutto punto per essere ritratti dal fotografo e per rispondere alle nostre domande. Come di consueto, il set però era blindatissimo: vietati i selfie e guai a sbirciare! Il tempo di montare le luci, prendere un caffè e un tramezzino, fare quattro chiacchiere tra amici mentre si attende l’arrivo trionfale di Amadeus (festeggiato con un applauso) e poi 3, 2, 1... flash! Il risultato è stupendo. Voi lo scoprirete solo sul numero di Sorrisi in edicola il 28 gennaio. Intanto gustatevi le foto del backstage. Noi ci siamo divertiti moltissimo: si vede?