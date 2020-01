“Sanremo 2020”: le presentatrici (assieme ad Amadeus) del Festival

13 Gennaio 2020 | 18:06 di Redazione Sorrisi

Tutto è ormai pronto per il Festival di Sanremo che andrà in onda su Raiuno dal 4 all’8 febbraio.

• Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, ospiti, presentatori e ultime news



Vi sveliamo quali saranno le donne che affiancheranno il presentatore e direttore artistico Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Innanzitutto ci sarà Antonella Clerici, che presentò con Paolo Bonolis il Festival del 2005 e condusse quello del 2010. Poi troviamo la conduttrice (e volto di Dazn) Diletta Leotta, la cantante Sabrina Salerno e la giornalista Rula Jebreal (la cui presenza a Sanremo è stata motivo di accese discussioni politiche). Dal mondo dell’informazione arrivano anche Emma D’Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del Tg1. Infine troviamo la modella Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e l’influencer Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Ma non è tutto. Nella serata finale ci sarà Mara Venier, annunciata così da Amadeus: «Ti voglio vicino a me sabato sera voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun'altra».