“Sanremo 2020”: Tiziano Ferro è ospite tutte e cinque le serate

20 Dicembre 2019 | 10:00 di Alessandro Alicandri

«Ci siamo incontrati parecchie volte» ha detto Amadeus alla fine della serata di Sanremo Giovani «e gli ho chiesto da poco di nuovo conferma che ci fosse tutte e cinque le serate e lui mi ha detto: ci sarò». Tiziano Ferro sarà quindi al Teatro Ariston ognuna delle cinque puntate dell'evento su Raiuno. «Cosa farà?» aggiunge Amadeus «di certo sarà qui per cantare, il resto lo vedremo».

È ancora difficile fare nomi certi sui suoi compagni di viaggio ma abbiamo due certezze, la prima è che Fiorello potrebbe apparire sul palco senza preavviso con alcune idee inaspettate e travolgenti. Al suo fianco non ci saranno delle cosiddette "vallette", ma tantissime donne. «Ne vorrei due diverse a serata che possano rappresentare età diverse e che siano veicolo per belle storie da raccontare». L'idea è quindi di portare il mondo femminile al Teatro Ariston in un modo non solo incentrato sulla bellezza.