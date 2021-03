Sanremo 2021: chi è la coconduttrice Beatrice Venezi

Venerdì 5 marzo la direttrice d'orchestra premierà il vincitore delle Nuove Proposte sul palco dell'Ariston Beatrice Venezi Credit: © Daniele Venturelli Giulia Ciavarelli







Nella serata di venerdì 5 marzo, quarta della kermesse, ad annunciare il vincitore delle Nuove Proposte sul palco del Festival di Sanremo c'è Beatrice Venezi: tra i più giovani direttori d'orchestra donna d'Europa, dirige l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Milano Classica.

Classe 1990, è stata inserita da “Forbes” tra i 100 under 30 più influenti d’Italia e ha girato tutto il mondo: dal Giappone all’Argentina, dal Libano al Canada. Nel 2019 fa il suo esordio nel mondo discografico e pubblica per Warner Music l'album di debutto “My Journey” dedicato a brani sinfonici di Giacomo Puccini registrati al Teatro del Giglio di Lucca con l’Orchestra della Toscana.

Dopo l’esperienza ad AmaSanremo, Beatrice Venezi torna sul palco dell'Ariston chiudendo il cerchio iniziato a dicembre in qualità di giurata che, insieme a Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, l’ha vista impegnata in sei prime serate su Rai1 per comporre il cast della sezione Nuove Proposte.

La scelta di prestarsi a questo mondo nasce dall’esigenza di divulgare la musica classica a un pubblico più ampio possibile, con particolare attenzione ai più giovani, al fine di renderlo maggiormente accessibile. Beatrice Venezi si propone come artista della musica classica che si apre al nazionalpopolare.